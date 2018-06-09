Участники G7 не поддерживают Трампа по поводу возвращения России в клуб
Об этом сообщает DW.COM.
Правительства многих стран Большой семерки (G7) не поддерживают идею президента США Дональда Трампа вернуть в клуб ведущих демократий Россию, которую исключили из-за аннексии Крыма. Президент Европейского Совета Дональд Туск, который также принимает участие в саммите G7, высказался за сохранение Большой семерки в нынешнем формате. "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре", - сказал он в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции перед началом саммита G7 в канадском Шарлевуа.
Он также отметил, что переговоры на саммите, скорее всего, не будут легкими из-за разногласий между позициями США и других стран клуба в вопросах торговли, климатических изменений и ядерной сделки с Ираном. "Что беспокоит меня больше всего, это то, что международный порядок, основанный на праве, ставят под сомнение", - отметил он, цитирует агентство Reuters.
Не соглашается с предложением Трампа и Франция. Это "не согласуется" с последними санкциями, которые США наложили на Россию, отметил агентству Reuters источник в Елисейском дворце. "Последняя страна, которая ввела индивидуальные экономические санкции, - Соединенные Штаты, поэтому это предложение не кажется последовательным", - добавил собеседник агентства.
Великобритания придерживается мнения, что России нужно изменить свой подход до того, как начнется дискуссия о ее возвращении в G8. "Премьер-министр всегда говорила, что мы должны сотрудничать с Россией, но быть осторожными. Мы должны помнить, почему G8 стала G7 - после незаконной аннексии Крыма. С тех пор мы видели разную вредную деятельность России, в том числе на улицах Солсбери в Великобритании ", - сообщил источник в британском правительстве, передает Reuters.
Канадские власти также выступили против возвращения России в Большую восьмерку. По данным канадского телеканала CBC, страна не поддержит это предложение, пока Москва будет удерживать под контролем Крым.
Ранее против этого высказались и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к странам Большой семерки сейчас невозможно, поскольку они придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка. "Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права", - заявила Меркель.
Идею Трампа пока поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который убежден, что это будет "в интересах всех".
Саммит Большой семерки состоится 8-9 июня в Канаде. В нем примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС.
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