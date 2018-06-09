Участники G7 не поддерживают Трампа по поводу возвращения России в клуб

9 июня, 2018, 08:51

Идея Дональда Трампа о возвращении России в большую восьмерку не нашла поддержки среди подавляющего большинства стран G7, только новый премьер Италии Джузеппе Конте считает такой шаг правильным

Об этом сообщает DW.COM.

Правительства многих стран Большой семерки (G7) не поддерживают идею президента США Дональда Трампа вернуть в клуб ведущих демократий Россию, которую исключили из-за аннексии Крыма. Президент Европейского Совета Дональд Туск, который также принимает участие в саммите G7, высказался за сохранение Большой семерки в нынешнем формате. "Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре", - сказал он в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции перед началом саммита G7 в канадском Шарлевуа.

Он также отметил, что переговоры на саммите, скорее всего, не будут легкими из-за разногласий между позициями США и других стран клуба в вопросах торговли, климатических изменений и ядерной сделки с Ираном. "Что беспокоит меня больше всего, это то, что международный порядок, основанный на праве, ставят под сомнение", - отметил он, цитирует агентство Reuters.

Не соглашается с предложением Трампа и Франция. Это "не согласуется" с последними санкциями, которые США наложили на Россию, отметил агентству Reuters источник в Елисейском дворце. "Последняя страна, которая ввела индивидуальные экономические санкции, - Соединенные Штаты, поэтому это предложение не кажется последовательным", - добавил собеседник агентства.

Великобритания придерживается мнения, что России нужно изменить свой подход до того, как начнется дискуссия о ее возвращении в G8. "Премьер-министр всегда говорила, что мы должны сотрудничать с Россией, но быть осторожными. Мы должны помнить, почему G8 стала G7 - после незаконной аннексии Крыма. С тех пор мы видели разную вредную деятельность России, в том числе на улицах Солсбери в Великобритании ", - сообщил источник в британском правительстве, передает Reuters.

Канадские власти также выступили против возвращения России в Большую восьмерку. По данным канадского телеканала CBC, страна не поддержит это предложение, пока Москва будет удерживать под контролем Крым.

Ранее против этого высказались и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к странам Большой семерки сейчас невозможно, поскольку они придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка. "Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права", - заявила Меркель.

Идею Трампа пока поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который убежден, что это будет "в интересах всех".

Саммит Большой семерки состоится 8-9 июня в Канаде. В нем примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС.