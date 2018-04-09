Что означает тарифное противостояние США и Китая

9 апреля, 2018, 10:30

Максим Викулов

Торговая война между крупнейшими экономиками может больно ударить по всем странам мира. Грозит разрушить существующую модель глобальной экономики, привести к фрагментации мира и нарастанию хаоса и энтропии

Во время президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах, одним из ключевых пунктов программы тогда еще кандидата Дональда Трампа (наряду с борьбой с исламскими фундаменталистами и строительством стены на границе с Мексикой) был защита интересов американского товаропроизводителя и возвращение рабочих мест в США.

По утверждениям Трампа, страны с дешевой рабочей силой злоупотребляют принципом свободного движения товаров, вследствие чего создается огромный диспаритет в мировой торговле, а американцы теряют миллионы рабочих мест на сотни миллиардов долларов.

Особенно часто доставалось на орехи Китаю – Поднебесную обвиняли чуть ли не в паразитировании на американской экономике, а также в масштабном промышленном шпионаже. Фактически, Трамп апеллировал к работникам промышленных предприятий так называемого ржавого пояса – Пенсильвании, Огайо, Индианы, Мичигана, Иллинойса и Миннесоты, которые в значительной мере остались на обочине из-за того, что несложное промпроизводство с низкой добавочной стоимостью вследствие глобализации переместилось в страны Азии и Латинской Америки.

После прихода к власти (в первую очередь, как раз благодаря голосам рабочих "ржавого пояса"), Дональд Трамп принялся воплощать протекционистские шаги в жизнь. Одним из первых решений нового хозяина Белого дома был выход США из Договора о Транстихоокеанском партнерстве – крупнейшей зоны свободной торговли в истории человечества, которая объединяла 12 крупнейших экономик Азии, Северной и Латинской Америки.

Впрочем, до настоящих торговых войн до последнего времени не доходило - советники достаточно долго удерживали президента от откровенно опрометчивых шагов, которые спровоцировали бы аналогичные ответные действия, разрушая существующий экономический мировой порядок. Но теперь эти времена кончились.

Начало горячей фазы конфликта

8 марта президент Трамп своим указом ввел специальные ввозные пошлины на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) для всех стран, за исключением американских партнеров по NAFTA – Канады и Мексики. Позже временные – до 1 мая – исключения были установлены также для стран ЕС, Южной Кореи, Австралии, Аргентины и Бразилии.

Таким образом, основной страной, против которой направляются протекционистские меры, стал Китай, который в прошлом году поставил указанной продукции в США примерно на 2,5 млрд долларов. Свои действия, которые прямо противоречат нормам и принципам Всемирной организации торговли, в Вашингтоне обосновали ссылкой на ст. 232 американского Акта о расширении торговли 1962 года и ст. 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле, в которых речь идет о возможности ограничений "по соображениям национальной безопасности".

22 марта Пекин сообщил о введении повышенных пошлин на 128 наименований американских товаров – от кешью и изделий из сои до свинины и труб из нержавеющей стали – общим объемом в 3 млрд долларов. Характерный момент – указанные товары в основном производятся в штатах, в которых поддержка Дональда Трампа особенно высока – Иллинойс, Айова, Миннесота, Небраска, Индиана.

По мнению КНР, Вашингтон своим решением о введении пошлин нарушил правила ВТО, после чего Китай имеет право на зеркальный ответ.

В тот же день, 22 марта, буквально за несколько часов до указанного китайского сообщения, Трамп подписал исполнительный меморандум, которым поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру подготовить в течение двух недель перечень китайских товаров, экспортируемых в Соединенные Штаты общей стоимостью около 60 млрд долларов в год, для введения на них дополнительных пошлин.

По предварительным оценкам, речь может идти о примерно 1300 позициях китайского экспорта, в частности автомобилях, мотоциклах, железнодорожном транспорте, станках, медицинском оборудовании, авиационных запчастях, спутниках и многом другом.

4 апреля Пекин предупредил, что, в случае введения таких пошлин, Китай также обложит пошлинами дополнительные объемы американской сои, автомобили и химические удобрения – на те же 50-60 миллиардов. А на следующий день, 5 апреля, Дональд Трамп назвал такую реакцию КНР "несправедливой" и заявил, что отныне речь может идти о дополнительном налогообложении уже не 50-60, а 100 млрд китайского импорта. "Вместо того, чтобы исправить свои неправомерные действия, Китай решил нанести вред нашим фермерам и производителям", - подчеркнул американский президент.

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Стоит отметить, что такая политика Трампа подвергается постоянной критике, в том числе – со стороны однопартийцев президента. В частности, по мнению республиканца Бена Сасса, сенатора от штата Небраска, действия Трампа "угрожают погубить американский агросектор".

"Поведение китайцев недопустимо, это так - заявил сенатор - но давайте все же накажем за это их, а не нас. [То, что предлагает Трамп] - самый глупый способ это сделать".

Цели и средства

Декларируемой целью Белого дома является уменьшение дефицита в двусторонней торговли, который по итогам прошлого года составил 396 млрд долларов (экспорт американских товаров в Китай составил 130, импорт – 526 миллиардов). В своей речи во время подписания упомянутого меморандума 22 марта, Трамп напомнил, что поставил своим подчиненным цель сократить дефицит на 100 млрд.

Кроме того, Вашингтон стремится заставить Поднебесную отказаться от распространенной практики, когда американские компании заставляют передавать китайцам технологические ноу-хау, угрожая в противном случае выбросить американцев из китайского рынка. В Пекине последнее обвинение, конечно, опровергают – говорят, что американцы сами им передают свои разработки, так сказать, от чистого сердца.

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Чиновники КНР сейчас прилагают максимум усилий, чтобы погасить конфликт в зародыше. В частности, Председатель Госсовета (премьер) КНР Ли Кэцян призвал Вашингтон "действовать рационально", чтобы избежать ограничения свободы торговли как для стали, так и для высокотехнологичных товаров, предупредив, что в торговой войне "не будет победителей", и пообещав взамен "расширить доступ иностранных поставщиков и инвесторов к китайскому рынку".

Возможные последствия

В то же время, по мнению экспертов аналитического центра The Conference Board, в случае обострения противостояния проигрывает однозначно Китай. Запас прочности американской экономики значительно выше, а зависимость от внешних рынков – меньше. В то же время, значительные потери понесут также американские потребители, поскольку такой конфликт будет означать мгновенный и довольно существенный рост цен.

В общем, торговая война между мировыми сверхдержавами будет иметь серьезные последствия для всего мира. Ведь торговые ограничения будут вводиться все новыми и новыми странами – по принципу домино, и будут включать все новые и новые группы товаров. На смену свободе торговли придет протекционизм, открытости – барьеры, кооперацию и сотрудничество заменят фрагментация и вражда. Производителям не будет куда девать избыток товаров, а потребители будут вынуждены платить неадекватно высокие цены за товары низкого качества. Замедлятся темпы экономического роста, мир станет более бедным и менее безопасным.

Первая реакция на начало применения ограничительных мер уже есть – американские фондовые индексы сразу же упали более чем на два процента.

Американские и мировые индексы резко упали на фоне начала американо-китайского торгового конфликта

Для Украины всемирный торговый конфликт будет иметь однозначно негативные последствия, ведь широкое внедрение протекционистских мер закроет ряд рынков для основных продуктов отечественного экспорта – изделий сталелитейной и химической промышленности. Кроме того, вытесненная с таких рынков продукция направится на относительно открытые рынки, создавая там дополнительную конкуренцию.

С другой стороны, высокие пошлины направлены против конкретных стран – как, например, китайские ограничения для американской агропродукции – могут означать дополнительные возможности для украинских производителей сои, свинины и еще ряда наименований сельскохозяйственной продукции.