G7 будет иметь единую позицию по присоединению России, - Туск

8 июня, 2018, 19:31

Председатель Европейского Совета Дональд Туск надеется, что "Большая семерка", включая Италию, будет иметь единое мнение относительно присоединения России

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня утром я имел первую и очень перспективную встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Я уверен, что здесь, в "Большой семерке", мы будем иметь единую европейскую позицию по всем вопросам. Включая Россию. Я не говорю о деталях, но о более общем направлении", - заявил Туск.

В своем обращении к журналистам председатель Европейского Совета вспомнил заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня 24-й день бессрочной голодовки, которую он будет продолжать пока не выполнят его требование по освобождению 64 украинских политических заключенных. Вот почему я прошу лидеров G7 показать свою поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - отметил Туск.