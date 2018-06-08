 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

G7 будет иметь единую позицию по присоединению России, - Туск


фото: Twitter
Председатель Европейского Совета Дональд Туск надеется, что "Большая семерка", включая Италию, будет иметь единое мнение относительно присоединения России

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня утром я имел первую и очень перспективную встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Я уверен, что здесь, в "Большой семерке", мы будем иметь единую европейскую позицию по всем вопросам. Включая Россию. Я не говорю о деталях, но о более общем направлении", - заявил Туск.

В своем обращении к журналистам председатель Европейского Совета вспомнил заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня 24-й день бессрочной голодовки, которую он будет продолжать пока не выполнят его требование по освобождению 64 украинских политических заключенных. Вот почему я прошу лидеров G7 показать свою поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - отметил Туск.

  • 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам "Большой Семерки".
  • Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вслед за Трампом призвал присоединить Россию к формату переговоров G7.
  • Напомним, Россия была исключена из состава стран-членов  G8 в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

8 июня, 2018 пятница

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать