G7 будет иметь единую позицию по присоединению России, - Туск
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня утром я имел первую и очень перспективную встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Я уверен, что здесь, в "Большой семерке", мы будем иметь единую европейскую позицию по всем вопросам. Включая Россию. Я не говорю о деталях, но о более общем направлении", - заявил Туск.
Honoured to meet PM @GiuseppeConteIT for his first bilateral meeting. Good, positive talks on #G7, #EMU, #migration and #Russia. We agreed to meet again in Rome before June #EUCO. pic.twitter.com/r7XtkaG4JC— Donald Tusk (@eucopresident) 8 июня 2018 г.
В своем обращении к журналистам председатель Европейского Совета вспомнил заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
"Сегодня 24-й день бессрочной голодовки, которую он будет продолжать пока не выполнят его требование по освобождению 64 украинских политических заключенных. Вот почему я прошу лидеров G7 показать свою поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - отметил Туск.
- 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам "Большой Семерки".
- Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вслед за Трампом призвал присоединить Россию к формату переговоров G7.
- Напомним, Россия была исключена из состава стран-членов G8 в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
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