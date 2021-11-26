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Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон: все подробности онлайн
Три часа президент Украины будет отвечать на вопросы журналистов 32 изданий и телеканалов. Мероприятие проходит в Киеве в коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная"
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Об этом сообщает Эспрессо.TV, транслирующее мероприятие.
13:30 Относительно контактов с Россией.
Президент анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента РФ.
"Обязательно будет звонок. Они (европейские партнеры - Ред.) хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", - добавил Зеленский.
Президент напомнил о телефонных переговорах с главой Европейского совета и федеральным канцлером Германии.
"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера (25 ноября - Ред.) были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией", - сказал Зеленский.
13:05 Вопрос о втором сроке президентства.
Владимир Зеленский ответил, что не решил вопрос о походе на второй срок.
"У меня есть диалог, люди открыто мне об этом говорят, говорят, что меня будут поддерживать, тогда я только буду думать, идти на второй срок или нет. Это будет связано с выполнением моих обязательств. Это решение я точно буду принимать с семьей, детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии. Выбирать это решение буду позже. Второе - это много вызовов, которые я хочу закончить и сделать", - заявил президент.
12:18 Вопрос по делу вагнеровцев.
Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были разрушены РФ.
"До этого я говорил, что это была не наша операция и нас втягивали в нее – это был мой официальный ответ. Я знал о спецоперации, но хочу ее назвать операцией "Бурба" (бывший руководитель Главного управления разведки). О нем не очень хорошо говорили, и я хотел его уволить. Он управлял транспортом СБУ, когда разгоняли Майдан. Но Петр Алексеевич Порошенко решил его оставить", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский сказал, что Бурба руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана. Также он назвал Бурбу бизнесменом и добавил, что его не устраивал руководитель разведки.
Он добавил, что об операции по вагнеровцам Бурба никогда не докладывал.
"Я попросил еженедельные доклады разведки. Я получал информацию, глава комитета разведки анализировал ее, и мы вместе делали выводы. А об этой операции никогда не докладывалось: только общие вещи", - отметил президент.
Он добавил, что Бурба знал, что его хотят уволить, но хотел сохранить свое место.
"Тогда Бурба принес информацию о ковиде, кто придумал формулу вируса и вакцины. Он сказал и назвал страну. Он предложил мне передать эту информацию РФ или Китаю. Это была операция "Бурба". Операция от товарища "Пети". Бурба обвинил, что кто-то "распространяет ковид". Мы же не идиоты. Он предложил эту информацию передать и публично это сказал. Тогда стало понятно, что Бурба хочет "пустить какую-то торпеду". Это просто авантюрист и аферист", - сказал Владимир Зеленский.
Также президент обвинил Бурбу в попытке во время операции втянуть Украину в скандал с Турцией.
"Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... (имеется в виду один из вариантов при планировании активной фазы спецмероприятия по задержанию вагнеровцев в Украине, - Ред.). А если боевики захватят этот самолет? Может. Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки он хочет меня поссорить... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он (Эрдоган, - Ред.) бы нам никогда этого не простил", – сказал Владимир Зеленский.
Президент отказался акцептовать операцию, поскольку, по его мнению, она не была продумана.
"И когда он понял, что его идеи (Василия Бурбы, – Ред.) были расколоты Россией, он решил слить эту информацию", – рассказал Владимир Зеленский.
12:13. Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о государственном перевороте.
"Получили информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря. Я не Бурба, я говорить и делиться той информацией, которой не имею права, пока не буду", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что во время планирования переворота обсуждается участие олигарха Рината Ахметова.
"У нас есть только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будут привлечены млрд долларов и т.д.", - добавил он.
12:09. Президента спросили, готовится ли он к войне?
"Такая вероятность может быть каждый день. Сегодня идет запугивание с некоторых площадок, со СМИ. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Ежедневно имеем разведданные. А также от разведок других поддерживающих нас стран. И они действительно нас поддерживают: военно, информационно, финансово. Армия у нас мощная, обустроена мощной техникой. Мы должны быть готовы", - сказал он.
Дополнительная информация по мероприятию:
По информации главного редактора телеканала "Дом" Алексея Мацуки, журналисты будут входить группами по пять человек.
"Журналисты будут входить группами по пять человек. Всего пять групп. По 30 минут на каждую группу", - написал он.
Об этом сообщает Эспрессо.TV, транслирующее мероприятие.
13:30 Относительно контактов с Россией.
Президент анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента РФ.
"Обязательно будет звонок. Они (европейские партнеры - Ред.) хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", - добавил Зеленский.
Президент напомнил о телефонных переговорах с главой Европейского совета и федеральным канцлером Германии.
"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера (25 ноября - Ред.) были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией", - сказал Зеленский.
13:05 Вопрос о втором сроке президентства.
Владимир Зеленский ответил, что не решил вопрос о походе на второй срок.
"У меня есть диалог, люди открыто мне об этом говорят, говорят, что меня будут поддерживать, тогда я только буду думать, идти на второй срок или нет. Это будет связано с выполнением моих обязательств. Это решение я точно буду принимать с семьей, детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии. Выбирать это решение буду позже. Второе - это много вызовов, которые я хочу закончить и сделать", - заявил президент.
12:18 Вопрос по делу вагнеровцев.
Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были разрушены РФ.
"До этого я говорил, что это была не наша операция и нас втягивали в нее – это был мой официальный ответ. Я знал о спецоперации, но хочу ее назвать операцией "Бурба" (бывший руководитель Главного управления разведки). О нем не очень хорошо говорили, и я хотел его уволить. Он управлял транспортом СБУ, когда разгоняли Майдан. Но Петр Алексеевич Порошенко решил его оставить", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский сказал, что Бурба руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана. Также он назвал Бурбу бизнесменом и добавил, что его не устраивал руководитель разведки.
Он добавил, что об операции по вагнеровцам Бурба никогда не докладывал.
"Я попросил еженедельные доклады разведки. Я получал информацию, глава комитета разведки анализировал ее, и мы вместе делали выводы. А об этой операции никогда не докладывалось: только общие вещи", - отметил президент.
Он добавил, что Бурба знал, что его хотят уволить, но хотел сохранить свое место.
"Тогда Бурба принес информацию о ковиде, кто придумал формулу вируса и вакцины. Он сказал и назвал страну. Он предложил мне передать эту информацию РФ или Китаю. Это была операция "Бурба". Операция от товарища "Пети". Бурба обвинил, что кто-то "распространяет ковид". Мы же не идиоты. Он предложил эту информацию передать и публично это сказал. Тогда стало понятно, что Бурба хочет "пустить какую-то торпеду". Это просто авантюрист и аферист", - сказал Владимир Зеленский.
Также президент обвинил Бурбу в попытке во время операции втянуть Украину в скандал с Турцией.
"Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... (имеется в виду один из вариантов при планировании активной фазы спецмероприятия по задержанию вагнеровцев в Украине, - Ред.). А если боевики захватят этот самолет? Может. Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки он хочет меня поссорить... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он (Эрдоган, - Ред.) бы нам никогда этого не простил", – сказал Владимир Зеленский.
Президент отказался акцептовать операцию, поскольку, по его мнению, она не была продумана.
"И когда он понял, что его идеи (Василия Бурбы, – Ред.) были расколоты Россией, он решил слить эту информацию", – рассказал Владимир Зеленский.
12:13. Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о государственном перевороте.
"Получили информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря. Я не Бурба, я говорить и делиться той информацией, которой не имею права, пока не буду", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что во время планирования переворота обсуждается участие олигарха Рината Ахметова.
"У нас есть только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будут привлечены млрд долларов и т.д.", - добавил он.
12:09. Президента спросили, готовится ли он к войне?
"Такая вероятность может быть каждый день. Сегодня идет запугивание с некоторых площадок, со СМИ. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Ежедневно имеем разведданные. А также от разведок других поддерживающих нас стран. И они действительно нас поддерживают: военно, информационно, финансово. Армия у нас мощная, обустроена мощной техникой. Мы должны быть готовы", - сказал он.
Дополнительная информация по мероприятию:
По информации главного редактора телеканала "Дом" Алексея Мацуки, журналисты будут входить группами по пять человек.
"Журналисты будут входить группами по пять человек. Всего пять групп. По 30 минут на каждую группу", - написал он.
- Ранее Офис президента анонсировал пресс-марафон Зеленского, посвященный "экватору" его президентства . Он начнется в 12.00 26 ноября. Также представитель президента Сергей Никифоров обнародовал список из 32 СМИ, допустивших к участию в президентском пресс-марафоне.
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