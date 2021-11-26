Я хотел бы, чтобы новый канцлер Германии был более четким в отношении членства Украины в ЕС, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал во время прессмарафона, передаёт Еспресо.TV



"Я ожидаю предметных результатов, которые нам помогли бы и экономически, и в энергетической безопасности и независимости Украины, и в покое на Донбассе. Мощной санкционной политики, пока нам не вернут наши территории, мощных гарантий по газу и другим энергоресурсам со стороны Германии, и максимального давления на РФ по прекращению военного конфликта на Донбассе, который длится уже 8 лет", - сказал Зеленский.



Относительно появления в новом правительстве Германии сопредседателя "Зеленых" Роберта Габека, являющегося противником газопровода "Северный поток-2", Зеленский сказал об общем с политиком видении будущего обеих стран. Президент выразил надежду на то, что "Северный поток-2" не станет еще одним ресурсом, которым РФ будет пользоваться в дипломатическом процессе.



Зеленский добавил, что Франция и Германия играют ключевую роль в будущем евроинтеграции Украины.



"Я хотел бы, чтобы новый канцлер был более четким по поводу членства Украины в ЕС и не боялся обратной реакции государств, которые против этого", - подчеркнул Зеленский.



Также президент рассказал о своем общении с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.



"Вчера у меня был разговор с Ангелой Меркель. Она считает, что политика Германии по поддержке Украины будет неизменной. Я считаю, что она должна быть еще лучше. Но это будут уже мои переговоры с новым канцлером Германии", - сказал Зеленский.

Напомним, 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и определила следующего канцлера. В коалиционном соглашении есть пункты о том, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС и работать по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет обсуждать с новым правительством Германии вопрос поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины.