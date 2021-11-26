Журналисты, которых не допустили на пресс-марафон Зеленского, вышли на акцию протеста
Журналисты собрались под зданием проведения пресс-марафона президента Владимира Зеленского. Они протестуют из-за недопущения к встрече
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Под зданием, где идет пресс-марафон Владимира Зеленского, журналисты, которых не пригласили на встречу, вышли на акцию протеста.
Да, на пресс-марафон не могли попасть все желающие журналисты. Офис президента обнародовал список 30 СМИ, которые могли присоединиться к разговору с Зеленским.
"Мы пришли напомнить президенту Владимиру Зеленскому, что стоит слушать народ и людей, которые задают ему настоящие вопросы, на которые ему пора отвечать", - сказала одна из активисток.
Позже к журналистам вышел представитель ОПУ Михаил Подоляк и заявил: "Давайте сделаем ротацию: сегодня 30 этих редакций, а в следующий раз - 30 других".
- Напомним, ранее Офис президента анонсировал пресс-марафон Зеленского, посвященный "экватору" его президентства . Также представитель президента Сергей Никифоров обнародовал список из 32 СМИ, допустивших к участию в президентском пресс-марафоне.
- Пресмарафон начался в 12.00 26 ноября.
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