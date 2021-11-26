Это решение я буду точно принимать с семьей, - Зеленский о втором сроке президентства

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время прессмарафона, передает Еспресо.TV.



Журналистка Соня Кошкина спросила его: "Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны состояться в октябре 2023 года, а президентские весной - 2024 года. Учитывая текущие рейтинги "Слуги народа", очевидно, что монобольшинства в Раде она точно не будет иметь, нужны будут коалиционные договоренности Есть риск получить нелояльную Верховную Раду, коалицию и правительство, что может стать большой проблемой, если идти на выборы, будете ли вы или кто-нибудь из вашего политического окружения инициировать смену очередности парламентских и президентских выборов или альтернативный вариант - досрочные президентские выборы. Есть ли у Вас такое видение?



"Я точно не решаю этот вопрос (о втором президентском сроке – ред.), решать будет общество. Я не принял это решение, это правда. Оно не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую себе в голове такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой личности моей. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Люди за что-то говорят: "Спасибо" или "Где-то есть ошибки", - заявил Зеленский.



Он сказал, что будет думать о втором президентском сроке, если люди его поддержат.



"У меня есть диалог, люди открыто мне об этом говорят, говорят, что меня будут поддерживать, тогда я только буду думать, идти на второй срок или не уходить. Это будет связано с выполнением моих обязательств. Это решение я точно буду принимать с семьей, детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии. Выбирать решение буду позже. Второе - это много вызовов, которые я хочу закончить и сделать", - заявил президент.



Зеленский добавил, что не будет бороться за власть.



"Я знаю об этом вопросе (о переносе выборов, - ред). Есть вопросы толкования Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если они захотят. И КСУ должен ответить. Почему я должен думать о досрочных президентских выборах? Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, если бы это пафосно не звучало. Но если мы говорим о силовом давлении, чтобы я раньше ушел, это вызов. Тогда я никуда не пойду и буду бороться до последнего", - подытожил президент.

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