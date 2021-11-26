Минцифры работает над вопросом проведения онлайн-выборов, - Зеленский
Министерство цифровой трансформации работает над возможностью голосования на выборах в электронном формате
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передаёт Еспресо.TV.
"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычные выборы. Я считаю, что было бы полезно. Через решения законодательства могут быть онлайн-выборы? Да. Будет ли это через "Дию"? Совсем не факт", - сказал президент. .
Он добавил, что вопрос по онлайн-выборам прорабатывается.
"Он не может быть без решения Верховной Рады, но это не значит, что у людей не будет возможности голосовать обычным образом по стандартам", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что ОП сотрудничает с двумя компаниями – Microsoft и Apple – над разработкой цифровой таможни, электронных выборов и осуществления переписи населения.
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