Мы делаем все, чтобы оттянуть процесс запуска "Северного потока-2", для нас это большая трагедия, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона 26 ноября, передаёт Еспресо.TV.

"Я хотел бы, чтобы "Северный поток-2" был не просто оружием России, и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, учитывая Германию и Россию. Это не просто бизнес. Для нас это большая трагедия. Мы можем получить еще один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном дипломатическом процессе", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил важность сохранения санкций от США.

В то же время Зеленский заявил, что украинские власти "делают все, что могут" для сохранения собственной энергетической безопасности.



"Большинство мира с ними (Россией, - ред.) очень сильно работают, и они делают все, чтобы запустить "Северный поток-2". И есть в этом мире такая страна - Украина, которая противостоит любым угрозам своей безопасности. Все, что можем мы делаем: оттягиваем процесс, разговариваем с партнерами, которые могут провести санкционную политику. Это все, как мы можем влиять", - сказал Зеленский.



Кроме того, президент отметил важность роли международных партнеров в установлении безопасности.



"Даже если бы и запускался "Северный поток-2", и если будет запущен, Украина должна получить все, что ей до этого гарантировали европейские государства и США. Обещания о том, что мы будем обеспечены энергетической безопасностью. Каждая сторона должна выполнить обязанности и обещания", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.

Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.

Две украинские компании ООО "Оператор ГТС Украины" и ГК "Нафтогаз Украины" допустили к сертификации трубопровода.

16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать лишь часть газопровода "Северный поток-2".

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