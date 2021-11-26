Мы делаем все, чтобы оттянуть процесс запуска "Северного потока-2", для нас это большая трагедия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "трагедией для Украины" строительство российского газопровода "Северный поток-2" и добавил, что украинские власти "делают все, что могут" для отсрочки его запуска
Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона 26 ноября, передаёт Еспресо.TV.
"Я хотел бы, чтобы "Северный поток-2" был не просто оружием России, и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, учитывая Германию и Россию. Это не просто бизнес. Для нас это большая трагедия. Мы можем получить еще один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном дипломатическом процессе", - сказал Зеленский.
Глава государства также отметил важность сохранения санкций от США.
В то же время Зеленский заявил, что украинские власти "делают все, что могут" для сохранения собственной энергетической безопасности.
"Большинство мира с ними (Россией, - ред.) очень сильно работают, и они делают все, чтобы запустить "Северный поток-2". И есть в этом мире такая страна - Украина, которая противостоит любым угрозам своей безопасности. Все, что можем мы делаем: оттягиваем процесс, разговариваем с партнерами, которые могут провести санкционную политику. Это все, как мы можем влиять", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент отметил важность роли международных партнеров в установлении безопасности.
"Даже если бы и запускался "Северный поток-2", и если будет запущен, Украина должна получить все, что ей до этого гарантировали европейские государства и США. Обещания о том, что мы будем обеспечены энергетической безопасностью. Каждая сторона должна выполнить обязанности и обещания", - подчеркнул Зеленский.
- Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
- Две украинские компании ООО "Оператор ГТС Украины" и ГК "Нафтогаз Украины" допустили к сертификации трубопровода.
- 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать лишь часть газопровода "Северный поток-2".
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