Зеленский анонсировал контакт Ермака с Кремлем после разговоров с Меркель и Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента РФ
Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.
"Обязательно будет звонок. Они (европейские партнеры, – Ред.) хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", – добавил Зеленский.
Президент напомнил о телефонных переговорах с главой Европейского совета и федеральным канцлером Германии.
"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера (25 ноября - Ред.) были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией" - сказал Зеленский.
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