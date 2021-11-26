Зеленский анонсировал контакт Ермака с Кремлем после разговоров с Меркель и Мишелем

Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.



"Обязательно будет звонок. Они (европейские партнеры, – Ред.) хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", – добавил Зеленский.



Президент напомнил о телефонных переговорах с главой Европейского совета и федеральным канцлером Германии.



"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера (25 ноября - Ред.) были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией" - сказал Зеленский.