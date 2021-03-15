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Espreso.tvОбществоВакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск тромбообразования, - Степанов

Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск тромбообразования, - Степанов


фото: gettyimages
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов", - отметил Степанов.

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