Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск тромбообразования, - Степанов

15 марта, 2021, 15:24

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов", - отметил Степанов.

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