Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск тромбообразования, - Степанов
15 марта, 2021, 15:24
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов", - отметил Степанов.
- Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.
- 14 марта прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановила Ирландия.
- В то же время, Евроагентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов.
- Впоследствии, Нидерланды приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщения о возможных побочных эффектах от этого препарата.
- Исландия, Дания, Норвегия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
- Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом.
- Впоследствии, в AstraZeneca ответили на обвинения в том, что вакцина повышает риск образования тромбов.
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14 марта Ирландия остановила прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca после случаев образования у пациентов тромбов.
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