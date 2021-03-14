Ирландия приостановила прививки вакциной AstraZeneca
Об этом сообщает BBC .
Консультативный комитет по иммунизации Ирландии рекомендовал отказаться от прививок после серии сообщений об образовании тромбов у пациентов. Министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.
Ранее Всемирная организации здравоохранения заверила, что не нашла связи между риском возникновения тромбов и уколом вакцины AstraZeneca.
Однако Дания и Норвегия приостановили использование препарата. Позже на такой шаг пошла и Италия. Там подчеркнули, что от вакцины временно отказываются из соображений осторожности, а прямой связи между уколом AstraZeneca и возникновением тромбов пока не выявлено.
- Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.
- Однако Евроагентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов .
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