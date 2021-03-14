 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирИрландия приостановила прививки вакциной AstraZeneca

Ирландия приостановила прививки вакциной AstraZeneca


фото: Reuters
Ирландия приостановила прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca после случаев образования у пациентов тромбов

Об этом сообщает BBC .

Консультативный комитет по иммунизации Ирландии рекомендовал отказаться от прививок после серии сообщений об образовании тромбов у пациентов. Министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

Ранее Всемирная организации здравоохранения заверила, что не нашла связи между риском возникновения тромбов и уколом вакцины AstraZeneca.

Однако Дания и Норвегия приостановили использование препарата. Позже на такой шаг пошла и Италия. Там подчеркнули, что от вакцины временно отказываются из соображений осторожности, а прямой связи между уколом AstraZeneca и возникновением тромбов пока не выявлено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать