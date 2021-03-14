Ирландия приостановила прививки вакциной AstraZeneca

14 марта, 2021, 18:31

Ирландия приостановила прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca после случаев образования у пациентов тромбов

Об этом сообщает BBC .

Консультативный комитет по иммунизации Ирландии рекомендовал отказаться от прививок после серии сообщений об образовании тромбов у пациентов. Министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

Ранее Всемирная организации здравоохранения заверила, что не нашла связи между риском возникновения тромбов и уколом вакцины AstraZeneca.

Однако Дания и Норвегия приостановили использование препарата. Позже на такой шаг пошла и Италия. Там подчеркнули, что от вакцины временно отказываются из соображений осторожности, а прямой связи между уколом AstraZeneca и возникновением тромбов пока не выявлено.

Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.

Однако Евроагентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов .

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