ВОЗ дала рекомендации относительно вакцины AstraZeneca
Об этом она сказала в ходе брифинга в пятницу.
По ее словам, позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски.
"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", - заявила Харрис.
Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщение о AstraZeneca.
"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис.
Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза сейчас тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с этой вакциной.
Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.
Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
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