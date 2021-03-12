В AstraZeneca ответили на обвинения в том, что вакцина повышает риск образования тромбов

12 марта, 2021, 16:12

Фармацевтическая компания AstraZeneca отрицает обвинения в том, что применение ее вакцины от коронавируса способствует образованию тромбов

Об этом сообщает CNN.

По данным компании, нет доказательств повышенного риска образования тромбов после применения вакцины.

В компании заявили, что анализ более 10 млн записей не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

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