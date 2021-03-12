В AstraZeneca ответили на обвинения в том, что вакцина повышает риск образования тромбов
Об этом сообщает CNN.
По данным компании, нет доказательств повышенного риска образования тромбов после применения вакцины.
В компании заявили, что анализ более 10 млн записей не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.
Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.
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