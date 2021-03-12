Страны Балтии, Румыния и Таиланд также приостанавливают вакцинацию AstraZeneca

12 марта, 2021, 11:27

Исландия, Дания, Норвегия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия уже приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Об этом сообщают wiadomosci.pl .

В Италии после смерти 43-летнего солдата, привитого этим препаратом, Агентство лекарственных средств запретило введение вакцины из партии номер ABV2856 и объявило тщательные исследования и анализ документации.

К числу стран, которые приостановили использование AstraZeneca, присоединилась Румыния.

"Это решение было принято в качестве меры пресечения, без научных аргументов в Румынии для его обоснования", - заявили власти Румынии. Также добавили, что решение было принято исключительно на основании инцидента, о котором сообщили в Италии, и что приостановка будет действовать до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не закончит расследование проблемы.

В ответ на сообщение из Европы правительство Таиланда также решило воздержаться от начала прививок вакциной AstraZeneca.

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В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подсчитало, что риск образования тромбов не увеличивается при использовании вакцины против коронавируса. "Согласно приведенным сегодня выводам количество случаев тромбоэмболии у вакцинированных людей не выше, чем среди общей популяции", - сообщила EMA в ответ на запрос агентства AFP. Однако было отмечено, что эксперты будут проверять все отчеты.

По данным EMA, до 9 марта всего было зарегистрировано 22 случая тромбоэмболии среди трех миллионов человек, привитых AstraZeneka в Европейском экономическом пространстве.

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