Вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов, - Евроагентство по лекарственным средствам

11 марта, 2021, 21:51

Вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов

Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Сейчас нет признаков того, что вакцинация вызвала состояние, не включенное в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция агентства заключается в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски. И вакцину можно продолжать использовать", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, которые вакцинировались, не превышает их количества на фоне общей популяции.

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