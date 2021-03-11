Вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов, - Евроагентство по лекарственным средствам
11 марта, 2021, 21:51
Вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов
Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам.
"Сейчас нет признаков того, что вакцинация вызвала состояние, не включенное в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция агентства заключается в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски. И вакцину можно продолжать использовать", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, которые вакцинировались, не превышает их количества на фоне общей популяции.
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- Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.
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