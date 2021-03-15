Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
15 марта, 2021, 07:55
Нидерланды приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщения о возможных побочных эффектах от этого препарата
Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов, информирует РБК-Украина .
Нидерландское управления по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановлении применения вакцины, приняло во внимание данные, поступившие из Норвегии и Дании.
В Нидерландах ни одного подобного случая усладнень после вакцинации зафиксировано не было. В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока нет.
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- Напомним, что Дания 11 марта прекратила вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов.
- 14 марта прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановила Ирландия .
- В то же время, Евроагентство по лекарственным средствам заявил, что вакцина AstraZeneca не повышает риск появления тромбов .
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