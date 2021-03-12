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В Киеве произошел пожар в доме престарелых: эвакуировали 80 человек


фото: ДСНС
В Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании для пожилых людей. Пожар ликвидирован

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

"12 марта в 5:51 в Подольском районе, по ул. Лесозащитная, 11б, в трехэтажном здании дома престарелых на кровле возник пожар", - говорится в сообщении.

В 6:55 пожар был локализован на площади 100 кв. м, а в 7:17 - ликвидирован.

Отмечается, что на месте находились 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС были эвакуированы на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала.

К тушению привлекались 35 человек и 8 ед. техники.

  • Напомним, 21 января в Харькове, на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
  • 21 января начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что работников дома престарелых, где в пожаре погибли люди, доставили в полицию . Прокуратура Харьковской области задержала трех человек , причастных к работе в доме престарелых, где накануне произошел смертельный пожар.
  • По состоянию на вечер 23 января 2021 года 45-летнему арендатору сгоревшего в городе Харькове пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, 67-летнему владельцу домовладения и 34-летнему администратору хосписа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
  • Впоследствии в правительстве сообщили , что пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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