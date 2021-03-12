В Киеве произошел пожар в доме престарелых: эвакуировали 80 человек

12 марта, 2021, 08:30

В Подольском районе столицы произошел пожар в трехэтажном здании для пожилых людей. Пожар ликвидирован

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

"12 марта в 5:51 в Подольском районе, по ул. Лесозащитная, 11б, в трехэтажном здании дома престарелых на кровле возник пожар", - говорится в сообщении.

В 6:55 пожар был локализован на площади 100 кв. м, а в 7:17 - ликвидирован.

Отмечается, что на месте находились 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС были эвакуированы на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала.

К тушению привлекались 35 человек и 8 ед. техники.

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