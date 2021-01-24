Пожар в доме престарелых в Харькове: всем четырем фигурантам избрана мера пресечения

24 января, 2021, 09:00

По состоянию на вечер 23 января 2021 года 45-летнему арендатору сгоревшего в городе Харькове пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, 67-летнему владельцу домовладения и 34-летнему администратору хосписа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога

Соответствующее постановление вынесла следственная судья Киевского районного суда Харькова, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Национальную полицию Украине .

Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 21 января в двухэтажном жилом доме, расположенном в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек. Еще 5 человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницы города.

Владелец домовладения, который сдал двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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