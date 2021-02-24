Пожар в доме престарелых в Харькове: Кабмин назвал официальную причину
24 февраля, 2021, 14:29
В правительстве сообщили, что пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности
Об этом глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил во время заседания правительства 24 февраля.
Он отметил, что на месте происшествия нашли поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети.
"В здании не были установлены системы противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается", - подчеркнул Чернышев.
По его словам, сейчас правоохранители не могут идентифицировать тело одного из погибших.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- 21 января начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что работников дома престарелых, где в пожаре погибли люди, доставили в полицию.
- Прокуратура Харьковской области задержала трех человек, причастных к работе доме престарелых, где накануне произошел смертельный пожар.
- По состоянию на вечер 23 января 2021 года 45-летнему арендатору сгоревшего в городе Харькове пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, 67-летнему владельцу домовладения и 34-летнему администратору хосписа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
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