Пожар в доме престарелых в Харькове: Кабмин назвал официальную причину

24 февраля, 2021, 14:29

В правительстве сообщили, что пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности

Об этом глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил во время заседания правительства 24 февраля.

Он отметил, что на месте происшествия нашли поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети.

"В здании не были установлены системы противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование продолжается", - подчеркнул Чернышев.

По его словам, сейчас правоохранители не могут идентифицировать тело одного из погибших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb