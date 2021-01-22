Смертельный пожар в Харькове: задержаны три человека

22 января, 2021, 07:59

Прокуратура Харьковской области задержала трех человек, причастных к работе дома престарелых, где накануне произошел смертельный пожар

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры .

В частности, речь идет о владельце дома, арендатора дома и администратора дома престарелых. В то же время, поиск других людей, причастных к работе этого заведения, продолжается.

Тот факт, что задержанные были причастны к работе заведения, подтверждают свидетели, протокол осмотра места событий и другие документы.

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