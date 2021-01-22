Смертельный пожар в Харькове: задержаны три человека
22 января, 2021, 07:59
Прокуратура Харьковской области задержала трех человек, причастных к работе дома престарелых, где накануне произошел смертельный пожар
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры .
В частности, речь идет о владельце дома, арендатора дома и администратора дома престарелых. В то же время, поиск других людей, причастных к работе этого заведения, продолжается.
Тот факт, что задержанные были причастны к работе заведения, подтверждают свидетели, протокол осмотра места событий и другие документы.
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- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы , заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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