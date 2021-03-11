Лига Европы: расписание матчей и трансляций всех матчей 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матчи состоятся через неделю, 18 марта. "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы играет против итальянской "Ромы", а "Динамо" борется с испанским "Вильярреалом".
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
19:55 "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария), прямая трансляция на "Volia Football HD"
19:55 "Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 1"
19:55 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3"
19:55 "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия), прямая трансляция на "Volia Football HD"
22:00 "Гранада» (Испания) - "Молде" (Норвегия), прямая трансляция на "Volia Football HD"
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD"
22:00 "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 2"
22:00 "Тоттенхэм» (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3"
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 26 февраля во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо", киевская команда стала похожей на "Шахтер".
- Эмери также считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом "Динамо" .
- 10 марта центральный защитник итальянской "Ромы" Хуан Жезус получил положительный тест на коронавирус .
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