Лига Европы: расписание матчей и трансляций всех матчей 1/8 финала

11 марта, 2021, 08:01

В четверг, 11 марта, будут сыграны все матчи 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матчи состоятся через неделю, 18 марта. "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы играет против итальянской "Ромы", а "Динамо" борется с испанским "Вильярреалом".

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

19:55 "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария), прямая трансляция на "Volia Football HD"

19:55 "Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 1"

19:55 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3" 19:55 "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия), прямая трансляция на "Volia Football HD" 22:00 "Гранада» (Испания) - "Молде" (Норвегия), прямая трансляция на "Volia Football HD" 22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD" 22:00 "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 2" 22:00 "Тоттенхэм» (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3"

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