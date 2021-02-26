"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
26 февраля, 2021, 14:16
В 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В 1/16 финала итальянская "Рома" победила лиссабонскою "Бенфику", а донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авив.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а повторная встреча состоится 18 марта.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
- В параллельной встрече лондонский "Арсенал" победил лиссабонскою "Бенфику" .
- После этого испанский "Гранада" сумела пройти итальянский "Наполи" .
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
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