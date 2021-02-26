 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы


фото: Getty Images
В 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 1/16 финала итальянская "Рома" победила лиссабонскою "Бенфику", а донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авив.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а повторная встреча состоится 18 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать