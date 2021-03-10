Тренер "Вильярреала" назвал тройку лучших футболистов "Динамо"
10 марта, 2021, 20:19
Главный тренер испанского "Вильярреала" Унаи Эмери считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом киевского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на dynamomania.com .
Эмери выделил в составе "Динамо" Виктора Цыганкова, "молодого нападающего", вероятно, что Владислава Супрягу, а также "хорошего голкипера".
"Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, сыграет ли он завтра. Наша задача - навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что "Динамо" хорошо выступает в еврокубках. Будет сложный матч ", - сказал Унаи Эмери.
"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве. Начало в 20:00.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо" киевская команда стала похожей на "Шахтер".
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