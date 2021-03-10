Тренер "Вильярреала" назвал тройку лучших футболистов "Динамо"

10 марта, 2021, 20:19

Главный тренер испанского "Вильярреала" Унаи Эмери считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом киевского "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на dynamomania.com .

Эмери выделил в составе "Динамо" Виктора Цыганкова, "молодого нападающего", вероятно, что Владислава Супрягу, а также "хорошего голкипера".

"Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, сыграет ли он завтра. Наша задача - навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что "Динамо" хорошо выступает в еврокубках. Будет сложный матч ", - сказал Унаи Эмери.

"Динамо" и "Вильярреал" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы 11 марта в Киеве. Начало в 20:00.

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