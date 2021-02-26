Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала
26 февраля, 2021, 14:20
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Шахтер" сыграет против "Ромы", а "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом". Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а повторная встреча состоится 18 марта.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
- В параллельной встрече лондонский "Арсенал" победил лиссабонскою "Бенфику" .
- После этого испанская "Гранада" сумела пройти итальянский "Наполи" .
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
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