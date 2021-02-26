Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

26 февраля, 2021, 14:20

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Шахтер" сыграет против "Ромы", а "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом". Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а повторная встреча состоится 18 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)

"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)

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