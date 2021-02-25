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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Брюгге" и вышло в следующий раунд Лиги Европы

"Динамо" победило "Брюгге" и вышло в следующий раунд Лиги Европы


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 83-й минуте Жерсон Родригеш тонко перебросил защитников "Брюгге" и отправил мяч в штрафную, где его получил Виктор Цыганков и в одно касание отдал передачу на Виталия Буяльского. Хавбек уверенно замкнул передачу и забил победный гол.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала. Ответный матч

25 февраля

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 0:1

Первый матч - 1:1

Гол: Буяльский, 83

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзера (Караваев, 77), Шепелев (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльский (Андриевский, 86, Родригес, Цыганков, Беседин.

"Брюгге": Миньйоле, Рикка, Мехелен, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Куйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бемпт, 46), Вормер, Дирар (Окереке, 84), Дост (Баджи, 57) .

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