Футболист "Ромы" заразился коронавирусом перед матчем против "Шахтера" в Лиге Европы
10 марта, 2021, 17:59
Центральный защитник итальянской "Ромы" Хуан Жезус получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Sky Sport Italia .
Все игроки "Ромы" прошли тестирование на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги Европы. В клубе обнаружили только один случай заражения. 29-летний Хуан Жезус болеет бессимптомно и уже находится на самоизоляции. В этом сезоне бразилец сыграл 10 матчей за римлян.
Завтра, 11 марта, донецкий "Шахтер" сыграет против "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива .
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
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