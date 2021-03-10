Футболист "Ромы" заразился коронавирусом перед матчем против "Шахтера" в Лиге Европы

10 марта, 2021, 17:59

Центральный защитник итальянской "Ромы" Хуан Жезус получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Все игроки "Ромы" прошли тестирование на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги Европы. В клубе обнаружили только один случай заражения. 29-летний Хуан Жезус болеет бессимптомно и уже находится на самоизоляции. В этом сезоне бразилец сыграл 10 матчей за римлян.

Завтра, 11 марта, донецкий "Шахтер" сыграет против "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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