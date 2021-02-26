 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Динамо" сыграет против "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы

"Динамо" сыграет против "Вильярреала" в 1/8 финала Лиги Европы


фото: Getty Images
В 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 1/16 финала испанский "Вильярреал" победил австрийский "Зальцбург", а киевское "Динамо" одолело бельгийский "Брюгге".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а повторная встреча состоится 18 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать