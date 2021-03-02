"Обещаю и дальше приносить пользу полтавской команде", - герой "Ворсклы" Тилль в "Футбольном формате"

2 марта, 2021, 16:52

Новичок полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль, который стал одним из героев победного матча против "Александрии", пообещал фанатам, что будет приносить пользу команде

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

Тилль признал, что "Ворскле" иногда очень везло, потому что стандарты соперника оказались крайне опасными.

"Конечно, мы очень ждали первую победу. Наконец-то! Даже не верится. Очень долго к этому шли! Мы все сделали для наших болельщиков! Сработали идеально все: мы, тренерский штаб, фанаты. Это был бой! .Много борьбы было. А их угловые - это просто ужас. Что ни подача, то голевой момент. Что касается моего гола, то я вовремя оказался на позиции нападающего. Все было в одно касание. Как учили в школе (улыбается). Был ли это лучший гол в матче? Поверьте, неважно. Главное - три заработанных пункта. Обещаю и дальше приносить пользу полтавской команде ", - отметил Тилль в интервью "Футбольному формату".

24-летний Оливье Тилль перешел в "Ворсклу" в зимнее трансферное окно. Люксембуржец уже успел сыграть за полтавчан 3 матча, в которых забил 1 мяч. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.

В матче против "Александрии" Тилль забил победный мяч на 70-й минуте

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