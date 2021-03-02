"Обещаю и дальше приносить пользу полтавской команде", - герой "Ворсклы" Тилль в "Футбольном формате"
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".
Тилль признал, что "Ворскле" иногда очень везло, потому что стандарты соперника оказались крайне опасными.
"Конечно, мы очень ждали первую победу. Наконец-то! Даже не верится. Очень долго к этому шли! Мы все сделали для наших болельщиков! Сработали идеально все: мы, тренерский штаб, фанаты. Это был бой! .Много борьбы было. А их угловые - это просто ужас. Что ни подача, то голевой момент. Что касается моего гола, то я вовремя оказался на позиции нападающего. Все было в одно касание. Как учили в школе (улыбается). Был ли это лучший гол в матче? Поверьте, неважно. Главное - три заработанных пункта. Обещаю и дальше приносить пользу полтавской команде ", - отметил Тилль в интервью "Футбольному формату".
24-летний Оливье Тилль перешел в "Ворсклу" в зимнее трансферное окно. Люксембуржец уже успел сыграть за полтавчан 3 матча, в которых забил 1 мяч. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.
В матче против "Александрии" Тилль забил победный мяч на 70-й минуте
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16-го тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.
- Также в воскресенье "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Заре" .
- Осечкой "Шахтера" воспользовалось "Динамо" , которое обыграло в гостях "Львов".
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