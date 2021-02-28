"Динамо" разгромило "Львов" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ

28 февраля, 2021, 21:26

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" переиграло в гостях "Львов" и увеличило отрыв от "Шахтера" до 4-х очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевляне повели в счете уже на 1-й минуте матча, когда забил Артем Беседин. На 36-й минуте Виктор Цыганков увеличил преимущество динамовцев.

Вскоре после перерыва Томаш Кендзера забил тертой гол в ворота галичан.

"Львов" ответил на это точным ударом Назария Нича на 69-й минуте.

Однако, на последней минуте матча Богдан Леднев снова довел счет до разгромного.

"Динамо" победило "Львов" 4: 1, вступило 37 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 4 пункта.

"Львов" имеет 12 баллов и идет на последнем, 14-м месте.

Чемпионат Украины

16-й тур

28 февраля

"Львов" - "Динамо" 1: 4

Голы: Нич, 69 - Беседин, 1, Цыганков, 36, Кендзера, 52, Леднев, 90

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