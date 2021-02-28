"Динамо" разгромило "Львов" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Киевляне повели в счете уже на 1-й минуте матча, когда забил Артем Беседин. На 36-й минуте Виктор Цыганков увеличил преимущество динамовцев.
Вскоре после перерыва Томаш Кендзера забил тертой гол в ворота галичан.
"Львов" ответил на это точным ударом Назария Нича на 69-й минуте.
Однако, на последней минуте матча Богдан Леднев снова довел счет до разгромного.
"Динамо" победило "Львов" 4: 1, вступило 37 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 4 пункта.
"Львов" имеет 12 баллов и идет на последнем, 14-м месте.
Чемпионат Украины
16-й тур
28 февраля
"Львов" - "Динамо" 1: 4
Голы: Нич, 69 - Беседин, 1, Цыганков, 36, Кендзера, 52, Леднев, 90
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.
- Также в воскресенье "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Зари" .
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