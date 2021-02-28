"Шахтер" в большинстве проиграл "Заре" в чемпионате Украины
28 февраля, 2021, 18:56
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве проиграл "Заре"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В дерби Донбасса, которое состоялось в столичном НСК "Олимпийский", "Заря" с 80-й минуте играла в меньшинстве из-за удаления Жунинью.
Несмотря на это, команда Виктора Скрипника смогла вырвать победу. Ее луганчанам в компенсированное время принес Дмитрий Иванесеня.
"Шахтер" с 33 очками остался на втором месте. От "Динамо", которое имеет матч в запасе, команда Луиша Каштру отстает на 1 пункт.
"Заря" набрала 29 баллов и вышла на третью позицию.
Чемпионат Украины
16-й тур
28 февраля
"Шахтер" - "Заря" 0: 1
Гол: Иванесеня, 90 + 5
Удаление: Жунинью, 80 ( "Заря")
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.
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