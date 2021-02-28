"Шахтер" в большинстве проиграл "Заре" в чемпионате Украины

28 февраля, 2021, 18:56

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве проиграл "Заре"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В дерби Донбасса, которое состоялось в столичном НСК "Олимпийский", "Заря" с 80-й минуте играла в меньшинстве из-за удаления Жунинью.

Несмотря на это, команда Виктора Скрипника смогла вырвать победу. Ее луганчанам в компенсированное время принес Дмитрий Иванесеня.

"Шахтер" с 33 очками остался на втором месте. От "Динамо", которое имеет матч в запасе, команда Луиша Каштру отстает на 1 пункт.

"Заря" набрала 29 баллов и вышла на третью позицию.

Чемпионат Украины

16-й тур

28 февраля

"Шахтер" - "Заря" 0: 1

Гол: Иванесеня, 90 + 5

Удаление: Жунинью, 80 ( "Заря")

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