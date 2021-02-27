"Ворскла" победила "Александрию" в чемпионате Украины

27 февраля, 2021, 18:54

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В конце первого тайма "Ворсклу" вывел вперед Владислав Кулач. На 55-й минуте Роман Вантух забил за "Александрию" и сравнял счет.

Полтавчане снова повели на 70-й минуте, когда отличился люксембуржец Оливье Тиль.

Окончательно вопрос о победителе на 77-й минуте снял Кулач, который реализовал пенальти и сделал дубль.

"Ворскла" обыграла "Александрию" 3:1, набрала 25 очков и занимает пятое место. "Александрия" с 22 пунктами - седьмая.

Чемпионат Украины

16-й тур

27 февраля

"Ворскла" - "Александрия" 3:1

Голы: Кулач, 39, 77 (пен.) Тиль, 70 - Вантух, 55

Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .

27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.

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