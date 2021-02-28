Милевский получил с "Минаем" первую победу после возвращения в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Артем Милевский вышел в стартовом составе "Миная" и сыграл 67 минут.
На время, когда бывший форвард сборной Украины покинул поле, его команда выигрывала 2: 1. Дубль с пенальти сделал Анатолий Нуриев.
"Олимпик" в ответ забил лишь один гол - усилиями Таддеуса Нкенга.
"Минай" победил "Олимпик" 2: 1. Для Артема Милевского эта победа стала первой после возвращения в Украину зимой этого года.
"Олимпик" потерпел первое поражение после назначения на пост главного тренера Юрия Калитвинцева.
"Минай" имеет 13 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. "Олимпик" с 17 пунктами - восьмой.
Чемпионат Украины
16-й тур
28 февраля
"Минай" - "Олимпик" 2: 1
Голы: Нуриев, 13 (пен.), 45 + 2 (пен.) - Нкенг, 21
Удаление: Нуриев, 85
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
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