Милевский получил с "Минаем" первую победу после возвращения в УПЛ

28 февраля, 2021, 16:20

Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения к чемпионату Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Артем Милевский вышел в стартовом составе "Миная" и сыграл 67 минут.

На время, когда бывший форвард сборной Украины покинул поле, его команда выигрывала 2: 1. Дубль с пенальти сделал Анатолий Нуриев.

"Олимпик" в ответ забил лишь один гол - усилиями Таддеуса Нкенга.

"Минай" победил "Олимпик" 2: 1. Для Артема Милевского эта победа стала первой после возвращения в Украину зимой этого года.

"Олимпик" потерпел первое поражение после назначения на пост главного тренера Юрия Калитвинцева.

"Минай" имеет 13 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. "Олимпик" с 17 пунктами - восьмой.

Чемпионат Украины

16-й тур

28 февраля

"Минай" - "Олимпик" 2: 1

Голы: Нуриев, 13 (пен.), 45 + 2 (пен.) - Нкенг, 21

Удаление: Нуриев, 85

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