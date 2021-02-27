"Мариуполь" прервал победную серию "Днепра-1" в УПЛ

27 февраля, 2021, 15:58

В 16-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" вышел вперед на 13-й минуте, когда забил Дуглас. "Мариуполь" отыгрался на 35-й минуте усилиями Кирилла Меличенко.

На 61-й минуте Артем Довбик снова вывел команду Йовичевича вперед. "Маиуполь" от поражения на 87-й минуте спас Андрей Кулаков.

Матч завершился вничью 2:2. "Днепр-1" впервые во втором круге потерял очки и с 15 пунктами занимает 10-е место. "Мариуполь" опережает днепрян на 2 балла и идет 9-м.

Чемпионат Украины

16-й тур

27 февраля

"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2

Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 86 - Дуглас, 13 Довбик, 61

Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb