"Мариуполь" прервал победную серию "Днепра-1" в УПЛ
27 февраля, 2021, 15:58
В 16-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" вышел вперед на 13-й минуте, когда забил Дуглас. "Мариуполь" отыгрался на 35-й минуте усилиями Кирилла Меличенко.
На 61-й минуте Артем Довбик снова вывел команду Йовичевича вперед. "Маиуполь" от поражения на 87-й минуте спас Андрей Кулаков.
Матч завершился вничью 2:2. "Днепр-1" впервые во втором круге потерял очки и с 15 пунктами занимает 10-е место. "Мариуполь" опережает днепрян на 2 балла и идет 9-м.
Чемпионат Украины
16-й тур
27 февраля
"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2
Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 86 - Дуглас, 13 Довбик, 61
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец".
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