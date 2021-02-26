Зеленский продлил на месяц отстранение Тупицкого от должности председателя КСУ
26 февраля, 2021, 19:01
26 февраля президент Владимир Зеленский указом продлил отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю: Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в указе №79/021 от 26 февраля.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
- Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.
- 22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся " избавиться " от его главы Александра Тупицкого
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