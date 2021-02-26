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Зеленский продлил на месяц отстранение Тупицкого от должности председателя КСУ

26 февраля президент Владимир Зеленский указом продлил отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю: Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в указе №79/021 от 26 февраля.

  • 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
  • Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.
  • Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
  • Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.
  • 22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся " избавиться " от его главы Александра Тупицкого

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