Верховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности

3 февраля, 2021, 21:05

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого

Об этом сообщила пресс-служба суда .

Одной из причин отказа указывается, что "в соответствии с ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда Украины". То есть, Верховный Суд не может рассматривать вопрос конституционности, потому что это полномочия КСУ.