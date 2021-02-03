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Espreso.tvОбществоВерховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности

Верховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого

Об этом сообщила пресс-служба суда .

Одной из причин отказа указывается, что "в соответствии с ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда Украины". То есть, Верховный Суд не может рассматривать вопрос конституционности, потому что это полномочия КСУ.

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