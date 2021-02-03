Верховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности
3 февраля, 2021, 21:05
Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого
Об этом сообщила пресс-служба суда .
Одной из причин отказа указывается, что "в соответствии с ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда Украины". То есть, Верховный Суд не может рассматривать вопрос конституционности, потому что это полномочия КСУ.
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения из отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения" .
- В Офисе генпрокурора опровергли эту информацию.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимира Зеленского наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
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