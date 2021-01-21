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Тупицкий просит Зеленского наказать работников госохраны за блокирование Конституционного суда и созвать СНБО

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому

Обращение размещено на сайте КСУ.

"Прошу безотлагательно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы КС ... привлечению к установленной законом ответственности (в частности, освобождению от должностей) руководителей и других работников УГО, причастных к блокированию работы КС и препятствованию выполнению судьями КС и его председателем своих должностных полномочий", - отметил Тупицкий.

Также он попросил немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Считаю необходимым немедленный созыв президентом Украины заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для его (этого вопроса, - ИФ) рассмотрения", - говорится в тексте обращения.

Тупицкий отметил, что Конституция не наделяет президента полномочиями отстранять судью КС от должности, и ни Основной закон, ни закон о КС не предусматривают института отстранения судьи КС от должности. Он отметил, что из-за указа он не утратил статуса судьи и, следовательно, административной должности председателя КС.

"Все входы в админздание КС и въезды на территорию были перекрыты неизвестными лицами в камуфляжной форме ... без опознавательных знаков, и они категорически отказались сообщить, кто они. По имеющейся информации, к блокированию работы КС и препятствованию выполнению судьями КС и его председателем своих должностных обязанностей был задействован спецназ УГО "Булат", - написал Тупицкий.

  • Напомним, что отстраненный от должности председатель Конституционного суда Александр Тупицкий пытался попасть на работу, но его не пустили сотрудники УГО.

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