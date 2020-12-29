Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности председателя КС

29 декабря, 2020, 19:48

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - отметил Зеленский.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности Генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.