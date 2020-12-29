Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности председателя КС
29 декабря, 2020, 19:48
29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - отметил Зеленский.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности Генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.