Зеленский заявил, что КСУ заработает после того, как "избавятся" от Тупицкого
22 февраля, 2021, 14:04
Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд заработает, как только удастся "избавиться" от его главы Александра Тупицкого
Об этом сообщает Liga.net .
"Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища ... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд", - сказал президент.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
- Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.
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