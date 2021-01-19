УГО не пропустило главу КСУ Тупицкого на работу
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Служащие УГО, которые охраняют вход в КСУ, отмечают, что действуют по приказу комендатуры и подробных комментариев не предоставляют.
В издании заявили, что не пропускают в КСУ не только судей, но и журналистов.
Ранее работники УГО отрицали, что у них есть приказ не пускать Тупицкого на работу.
"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности. Никаких приказов или распоряжений по ограничению допуска в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркнули в УГО.
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения".
- В Офисе генпрокурора опровергли эту информацию.
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