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УГО не пропустило главу КСУ Тупицкого на работу

Управление госохраны не пустили в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Служащие УГО, которые охраняют вход в КСУ, отмечают, что действуют по приказу комендатуры и подробных комментариев не предоставляют.

В издании заявили, что не пропускают в КСУ не только судей, но и журналистов.

Ранее работники УГО отрицали, что у них есть приказ не пускать Тупицкого на работу.

"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности. Никаких приказов или распоряжений по ограничению допуска в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркнули в УГО.

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