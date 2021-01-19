УГО не пропустило главу КСУ Тупицкого на работу

19 января, 2021, 10:54

Управление госохраны не пустили в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Служащие УГО, которые охраняют вход в КСУ, отмечают, что действуют по приказу комендатуры и подробных комментариев не предоставляют.

В издании заявили, что не пропускают в КСУ не только судей, но и журналистов.

Ранее работники УГО отрицали, что у них есть приказ не пускать Тупицкого на работу.

"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности. Никаких приказов или распоряжений по ограничению допуска в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркнули в УГО.