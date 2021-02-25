В Житомирской области в общежитии нашли мертвой 18-летнюю студентку
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области в комментарии Укринформу.
В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве.
"Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистеры от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется", - отметили в полиции.
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Полицейские также изъяли для проверки гаджеты, которые принадлежали девушке. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.
- В свою очередь, 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла.
- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверина". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет "играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверином".
- Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали с отравлением таблетками.
- Восьмиклассницы из Умани 17 февраля отравились не из-за челленджа, а "чтобы привлечь внимание", считают в полиции.
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