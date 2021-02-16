Отравление школьниц под Киевом: девочки съели по 40 таблеток после просмотра видео с призывом попробовать препарат, - Нацполиция
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат.
"На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба подозревает, что к инциденту могут быть причастны опасные интернет "игры".
"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете", - заявил он.
Кулеба призвал родителей провести с детьми разъяснительную работу об опасности таких "игр".
"Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни", - добавил уполномоченный.
- Напомним, в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти