Отравление школьниц под Киевом: девочки съели по 40 таблеток после просмотра видео с призывом попробовать препарат, - Нацполиция

16 февраля, 2021, 20:43

Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "Дротаверина". Уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми"

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат.

"На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба подозревает, что к инциденту могут быть причастны опасные интернет "игры".

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете", - заявил он.

Кулеба призвал родителей провести с детьми разъяснительную работу об опасности таких "игр".

"Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни", - добавил уполномоченный.

Напомним, в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.

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