Отравление подростков таблетками: в Киеве в Охматдет госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался лекарств
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечается, утром, 18 февраля, 15-летнего мальчика доставили в больницу Охматдет из дому. По словам врачей, подросток наглотался таблеток. Какие были таблетки, медики пока не называют.
Как сообщают врачи, сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет.
Читайте также: Отравление школьниц "Дротаверином": прокуроры проверяют возможную причастность "групп смерти"
"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - отметил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка", в Киевской области, мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка.
- 15 февраля в столичной полиции приняли сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.
- В свою очередь 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая находится в больнице.
- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "Дротаверина". В свою очередь уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани, Черкасской области, две восьмиклассницы попали в больницу с подозрением на отравление "Дротаверином".
- Также 17 февраля в Дарницком районе Киева с общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка, она погибла на месте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти