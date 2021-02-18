Отравление подростков таблетками: в Киеве в Охматдет госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался лекарств

18 февраля, 2021, 15:33

В столице 15-летнего подростка госпитализировали в связи с отравлением таблетками

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, утром, 18 февраля, 15-летнего мальчика доставили в больницу Охматдет из дому. По словам врачей, подросток наглотался таблеток. Какие были таблетки, медики пока не называют.

Как сообщают врачи, сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет.

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"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - отметил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.

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