 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОтравление подростков таблетками: в Киеве в Охматдет госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался лекарств

Отравление подростков таблетками: в Киеве в Охматдет госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался лекарств

В столице 15-летнего подростка госпитализировали в связи с отравлением таблетками

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, утром, 18 февраля, 15-летнего мальчика доставили в больницу Охматдет из дому. По словам врачей, подросток наглотался таблеток. Какие были таблетки, медики пока не называют.

Как сообщают врачи, сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет.

Читайте также: Отравление школьниц "Дротаверином": прокуроры проверяют возможную причастность "групп смерти"

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - отметил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.

  • Напомним, 28 января в ЖК "Чайка", в Киевской области, мальчик выпал с балкона и разбился насмерть.
  • 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка.
  • 15 февраля в столичной полиции приняли сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.
  • В свою очередь 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая находится в больнице.
  • Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "Дротаверина". В свою очередь уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".
  • 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани, Черкасской области, две восьмиклассницы попали в больницу с подозрением на отравление "Дротаверином".
  • Также 17 февраля в Дарницком районе Киева с общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка, она погибла на месте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать