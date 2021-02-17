Отравление школьниц "дротаверином": прокуроры проверяют возможную причастность "групп смерти"

17 февраля, 2021, 21:09

В Офисе генпрокурора заявили, что семиклассницы из Боярки, которые отравились "дротаверином" 16 февраля, не были склонны к самоубийству. Сейчас проверяют возможное влияние "групп смерти" на несовершеннолетних

Об этом представитель ювенальных прокуроров Департамента защиты детей Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко написала на своей странице в Facebook.

"Около месяца выжившая школьница увидела в социальной сети "Тик Ток" видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Нош-пы" и увидишь, что будет". Вот результат - ребенок 13 лет погиб! Отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонение к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям. Но, забегая вперед, девушки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не было", - отметила она.

Усенко отметила, что этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле таят в себе много проблем, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни.

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"2021 год начался с 18 самоубийств и попыток их совершения. Возраст детей от 10 до 16 лет. Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых групп смерти, вроде "Синего кита". И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокированию", - отметила представительница прокуроров.

По словам Усенко, по данным киберполиции, постоянно осуществляется мониторинг соответствующих каналов, но к сожалению, никакой информации по их официальному установлению или блокировке нет.

"В противодействии этим явлениям и негативному влиянию на подростков опасного контента в Интернете должны объединиться не только правоохранители, но и родители и работники учебных заведений, в которых учатся дети. И надо действовать уже. Видим, что на государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни", - отметила она.

Напомним, 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.

Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверина". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".

17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверином".

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