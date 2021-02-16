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Espreso.tvОбществоВ лицее под Киевом две ученицы отравились неизвестным веществом, один из них скончалась

В лицее под Киевом две ученицы отравились неизвестным веществом, один из них скончалась


фото: reuters
В Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"В Боярке в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района, сегодня, 16 февраля, произошла трагедия. Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились", - говорится в сообщении.

Одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.

В связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

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