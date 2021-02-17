После школьниц с Киевщины: в Умани двое восьмиклассниц наглотались таблеток "дротаверина", они госпитализированы, - СМИ

17 февраля, 2021, 20:18

В Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверином"

Об этом сообщает местное издание provce.ck.ua со ссылкой на пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор Ирнина Назарок.

17 февраля в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "дротаверин" в помещении школы и попали в больницу.

"Действительно был такой вызов на "скорую". В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "дротаверином". Обе девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте не признают", - заявила Назарок.

Отмечается, что сейчас полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц.

"Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей", - отметила пресс-секретарь полиции Черкасской Зоя Вовк.

Напомним, в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.

Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверина". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет "играми".

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