Отравление школьниц "Дротаверином": в полиции заявили, что девочки из Умани хотели "привлечь к себе внимание"
Об этом заявила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии местному изданию "Обо всем".
"Киберполиция промониторила звонки пострадавших, их соцсети. Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье. Подруга также считает, что получает от родных мало внимания. Поэтому таким образом они решили привлечь к себе внимание. К тому же, здесь еще имеет место неразделенная любовь", - сообщила Вовк.
По словам медиков, пока девушки в больнице, им оказывается помощь.
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Директор школы, где учились дети, Татьяна Глущук заявила, что девочки принесли препарат в школу, а приняли, вероятно, после четвертого урока.
"После 4-го урока, минут 5 побыв в классе, вышли на перерыв. Через полчаса одной стало плохо. Дважды просилась выйти. Учитель отправила к медсестре. Медработник обнаружила, что у девочки высокое давление, и позвонила родителям. Те сказали, что такое у нее бывает. Пришли и забрали ее, - отметила директор.
Другую восьмиклассницу забрали сразу после ее подруги, сообщила Глущук.
"Медсестра сказала, что симптомы похожи на отравлением медпрепаратами. Оказалось, что одна из девочек вместе с родителями накануне смотрела сюжет об отравлении детей на Киевщине. Обе школьницы учатся в параллельных классах. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток", - добавила она.
- 16 февраля в Боярке, в лицее, две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.
- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "Дротаверина". В свою очередь уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани, Черкасской области, две восьмиклассницы попали в больницу с подозрением на отравление "Дротаверином".
- Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали с отравлением таблетками.
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