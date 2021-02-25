В Украине сделали 159 прививок от COVID-19
25 февраля, 2021, 08:49
За первый день вакцинации от коронавируса в Украине сделали 159 прививок первой дозой препарата CoviShield
Об этом сообщает Telegram канал Коронавирус_Инфо, верифицирован Минздраве.
Прививки начали в 5 регионах:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Житомирская - 40 прививок;
- Киевская - 19 прививок;
- Черкасская - 80 прививок;
- Черниговская - 10 прививок.
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"Не получено ни одного сообщения от ГП" Государственный экспертный центр МЗ Украины "о зарегистрированных неблагоприятные события после иммунизации", - говорится в сообщении.
- Черкасская стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
- Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
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Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
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Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.
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В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.
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