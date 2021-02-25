В Украине сделали 159 прививок от COVID-19

25 февраля, 2021, 08:49

За первый день вакцинации от коронавируса в Украине сделали 159 прививок первой дозой препарата CoviShield

Об этом сообщает Telegram канал Коронавирус_Инфо, верифицирован Минздраве.

Прививки начали в 5 регионах:

Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская - 40 прививок;

Киевская - 19 прививок;

Черкасская - 80 прививок;

Черниговская - 10 прививок.

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"Не получено ни одного сообщения от ГП" Государственный экспертный центр МЗ Украины "о зарегистрированных неблагоприятные события после иммунизации", - говорится в сообщении.