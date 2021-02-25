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В Украине сделали 159 прививок от COVID-19

За первый день вакцинации от коронавируса в Украине сделали 159 прививок первой дозой препарата CoviShield

Об этом сообщает Telegram канал Коронавирус_Инфо, верифицирован Минздраве.

Прививки начали в 5 регионах:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Житомирская - 40 прививок;
  • Киевская - 19 прививок;
  • Черкасская - 80 прививок;
  • Черниговская - 10 прививок.

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"Не получено ни одного сообщения от ГП" Государственный экспертный центр МЗ Украины "о зарегистрированных неблагоприятные события после иммунизации", - говорится в сообщении.

  • Черкасская стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
  • Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
  • Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
  • Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.
  • В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.

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