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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса

В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса


фото: reuters
В Винницкой области началась вакцинация от COVID-19

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Борзов в Facebook.

Он рассказал, что первый укол был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, входящей в состав мобильной медицинской бригады.

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Сегодня привили уже 14 медиков. В Винницкую область доставили 17 800 доз вакцины.

  • Черкасская область стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
  • Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
  • Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.

 

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