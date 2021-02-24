В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса
24 февраля, 2021, 15:58
В Винницкой области началась вакцинация от COVID-19
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Борзов в Facebook.
Он рассказал, что первый укол был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, входящей в состав мобильной медицинской бригады.
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Сегодня привили уже 14 медиков. В Винницкую область доставили 17 800 доз вакцины.
- Черкасская область стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
- Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.
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Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.
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