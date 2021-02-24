В Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса

24 февраля, 2021, 15:58

В Винницкой области началась вакцинация от COVID-19

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Борзов в Facebook.

Он рассказал, что первый укол был сделан врачу Людмиле Бойко в 14:38, входящей в состав мобильной медицинской бригады.

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Сегодня привили уже 14 медиков. В Винницкую область доставили 17 800 доз вакцины.