В Украине сделали первую прививку от коронавируса

24 февраля, 2021, 13:26

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали врачу-реаниматологу отделения по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко

Об этом сообщил нардеп-"слуга" Александр Скичко в Facebook.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - отметил он.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже 10 человек из Черкасской области сделали прививки.

Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля.

Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb