В Украине сделали первую прививку от коронавируса
24 февраля, 2021, 13:26
Первую прививку от коронавируса в Украине сделали врачу-реаниматологу отделения по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко
Об этом сообщил нардеп-"слуга" Александр Скичко в Facebook.
"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - отметил он.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже 10 человек из Черкасской области сделали прививки.
- Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля.
- Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
- Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
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