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Espreso.tvОбществоВ Украине сделали первую прививку от коронавируса

В Украине сделали первую прививку от коронавируса


фото: Олександр Скічко/Facebook
Первую прививку от коронавируса в Украине сделали врачу-реаниматологу отделения по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко

Об этом сообщил нардеп-"слуга" Александр Скичко в Facebook.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", - отметил он.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже 10 человек из Черкасской области сделали прививки.

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